Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Sergi Sánchez Alvira, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes.

El fondo invierte en los futuros de los principales activos financieros, SP, DAX, Oro, Divisas de los mercados más liquidos del mundo.

Las decisiones de inversión se basarán en algoritmos de análisis técnico con 3 estrategias: Trend Following, Mean Reversion y Market Neutral.

Se establece una volatilidad objetivo inferior al 20% anual. Se fija un VaR del 32% a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 32% en el plazo de 1 año, con un 95% de confianza. El límite de pérdida máxima será del 7% semanal con un 99% de confianza. El grado de apalancamiento oscilara entre el 0%-500%, aunque se situará normalmente en el 400%. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

El fondo ejecuta estrategias de Retorno Absoluto buscando una alta descorrelación con activos tradicionales, lo que supone un excelente componente a una cartera.

Para mas información para su contratación, contactar con Esfera Capital